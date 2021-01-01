

Fujifilm تعلن عن كاميرا فورية مميزة لعشاق صور السيلفي Fujifilm تعلن عن كاميرا فورية مميزة لعشاق صور السيلفي

كشفت شركة Fujifilm اليابانية عن أحدث كاميراتها الفورية التي صممت لتكون من بين أكثر الكاميرات الشخصية عملية وسهولة في الاستخدام.



ومن أكثر ما يميز هذه الكاميرا عن نظيراتها الفورية المطروحة في الأسواق حاليا هو أنها جهزت بمرآة صغيرة على إطار عدستها تساعد المستخدم على التقاط صور السيلفي، بالإضافة إلى أن العدسة نفسها صممت لتسحب إلى الخارج قليلا لتحسين الضبط البؤري لها في حال قرر المستخدم استعمالها لصور السيلفي وتصوير الأجسام القريبة.



كما حصلت Instax mini 40 الجديدة على ميزات تساعدها على ضبط سرعة غالق العدسة وضبط إعدادات الفلاش وغيرها من الإعدادات أوتوماتيكيا للحصول على صور بدقة وجودة ممتازتين في مختلف ظروف الإضاءة.

قد يعجبك أيضا...

أما هيكل هذه الكاميرا فجاء بوزن 330 غ فقط، مصنوع من المعدن والبلاستيك المعمول بألياف كربونية خاصة، أبعاده (104/121/65) ملم.وجهزتها Fujifilm بأفلام تكفي لإظهار 10 صور فورية، وخاصية تساعد على طباعة البيانات على إطار الصور بالخط الأحمر بطريقة مميزة، أما سعر هذه الكاميرا فنحو 100 دولار فقط.