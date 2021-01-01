الولايات المتحدة تحذر من وقوع هجوم إلكتروني خطير يهدد اقتصاد العالم

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الولايات المتحدة تحذر من وقوع هجوم إلكتروني خطير يهدد اقتصاد العالم

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «جيروم باول» عن قلقه من خطر وقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق أكثر من حدوث أزمة مالية عالمية، مؤكدا أنه يتم بذل الكثير من الجهد والطاقة والمال للحماية من أي هجوم محتمل.

وقال باول ـ في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إن مخاطر حدوث أزمة مالية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت عام 2008 «منخفضة جدا»، مضيفا أن العالم يتغير ويتطور وكذلك المخاطر وخاصة الخطر الإلكتروني.

وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية تمثل مصدرا للقلق تتشاركه كثير من الحكومات والشركات الخاصة الكبيرة، والمالية منها تحديدا.

المصدر: المصرى اليوم

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