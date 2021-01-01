

قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في موريتانيا لمنع الغش قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في موريتانيا لمنع الغش

كشف مسؤولون موريتانيون، أنَّ انقطاع خدمات الاتصال عن الهواتف المحمولة في موريتانيا، اليوم السبت، وخلو الهواتف من خدمة الإنترنت، جاء ضمن مساع احترازية لمنع الغش خلال امتحان تأهيل المعلمين.



وانقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف في موريتانيا منذ الساعة الثامنة صباحا لإعادة مادتين سبق تسريبهما من الامتحان.



وسبق أن أعلنت وزارة الوظيفة العمومية ووزارة التعليم واللجنة الوطنية للمسابقات في بيان مشترك، عن تنظيم مسابقة خارجية لاكتتاب 800 معلم في مسابقة شهدت مشاركة الآلاف