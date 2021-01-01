كشفت عدد من التقارير موعد إصدار جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، وكذلك سعره حيث سيصدر الجهاز بأكثر من نسخة مما يعطى فرصة كبيرة للمستخدمين للاختيار حسب احتياجاتهم.
وبحسب تقرير من موقع MSPoweruser فإن شركة مايكروسوفت ستصدر جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 يوم 27 أبريل الجاري، بالإضافة إلى أن الجهاز سيصدر بعدد من المعالجات المختلفة على حسب النسخة منها معالجات Intel من الجيل الحادى عشر ومعالجات AMD الجديدة.
ويأتي جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 بخيارين للشاشة الاول بشاشة قياس 13.5 بوصة، والثاني بشاشة قياس 15.6 بوصة، حيث سيبدأ سعر نسخة 13.5 بوصة، وهي النسخة الأصغر، مع معالج إنتل Core i5 ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 1500 يورو أى ما يعادل حوالى 28 ألف جنيه مصرى .
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التعليقات على تسريبات.. سعر لاب توب Surface Laptop 4 من مايكروسوفت
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