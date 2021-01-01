اختراق شركة لاختبارات كورونا فى ألمانيا

أعلنت مجموعة للقرصنة الإلكترونية تدعى "تسيرفورشونج"، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من اختراق بيانات عملاء شركة تجري اختبارات مستضدات سريعة لفيروس كورونا في ألمانيا.
وقالت المجموعة إنه تم اختراق برنامج شركة "إيفينتوس ميديا إنترناشونال" ومقرها مدينة دورتموند، مما سمح لهم بالوصول إلى نتائج اختبارات نحو 7 آلاف شخص وتفاصيل حوالي 17 ألف موعد اختبار عبر الإنترنت.
واعتذرت الشركة عن الخطأ، وقالت إنها ستكتب للعملاء المتضررين بشكل فردي في الأيام القليلة المقبلة لإبلاغهم بالحادث.
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