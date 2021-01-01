اختراق شركة لاختبارات كورونا فى ألمانيا

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اختراق شركة لاختبارات كورونا فى ألمانيا

أعلنت مجموعة للقرصنة الإلكترونية تدعى "تسيرفورشونج"، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من اختراق بيانات عملاء شركة تجري اختبارات مستضدات سريعة لفيروس كورونا في ألمانيا.

وقالت المجموعة إنه تم اختراق برنامج شركة "إيفينتوس ميديا إنترناشونال" ومقرها مدينة دورتموند، مما سمح لهم بالوصول إلى نتائج اختبارات نحو 7 آلاف شخص وتفاصيل حوالي 17 ألف موعد اختبار عبر الإنترنت.

واعتذرت الشركة عن الخطأ، وقالت إنها ستكتب للعملاء المتضررين بشكل فردي في الأيام القليلة المقبلة لإبلاغهم بالحادث.

وقام أحد أعضاء مجموعة المتسللين بالخضوع لاختبار كورونا في الشركة، وتفحص فى هذا السياق نظام الاطلاع على نتيجة الاختبارات الخاصة.

واتضح له خلال ذلك أن الموقع الإلكتروني يعتمد تقنيًا على نظام إدارة محتوى إلكتروني مفتوح المصدر "ووردبريس".

وبعد أن أبلغ المتسللون المكتب الاتحادى الألمانى لأمن المعلومات عن الاختراق، قامت الشركة بمعالجة الفجوة الأمنية على الفور.

المصدر: الدستور

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