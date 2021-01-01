

عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي

أعلن عملاق المدفوعات الرقمية “سترايب” Stripe عن انطلاق نشاطه رسميا في الشرق الأوسط، عبر افتتاح أول مكتب له بالمنطقة في مدينة دبي للإنترنت بالإمارات العربية المتحدة.



وأصبح في إمكان الشركات العاملة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة استخدام خدمات المدفوعات الرقمية من سترايب Stripe، ومنها إجراء واستلام المدفوعات عبر الإنترنت، ما يسمح بتوسعها عالميا.



وتأسست سترايب Stripe في عام 2010، ويستخدم خدماتها للمدفوعات الرقمية الآن أكثر من 50 شركة، تجري عمليات مدفوعات سنوية تقدر بأكثر من مليار دولار، ومنها جوجل وأوبر وأمازون وشركة الشحن البحري Maersk.