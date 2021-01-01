عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي

صورة الخبر: عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي
عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي

أعلن عملاق المدفوعات الرقمية “سترايب” Stripe عن انطلاق نشاطه رسميا في الشرق الأوسط، عبر افتتاح أول مكتب له بالمنطقة في مدينة دبي للإنترنت بالإمارات العربية المتحدة.

وأصبح في إمكان الشركات العاملة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة استخدام خدمات المدفوعات الرقمية من سترايب Stripe، ومنها إجراء واستلام المدفوعات عبر الإنترنت، ما يسمح بتوسعها عالميا.

وتأسست سترايب Stripe في عام 2010، ويستخدم خدماتها للمدفوعات الرقمية الآن أكثر من 50 شركة، تجري عمليات مدفوعات سنوية تقدر بأكثر من مليار دولار، ومنها جوجل وأوبر وأمازون وشركة الشحن البحري Maersk.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عملاق المدفوعات الرقمية Stripe يعلن عن الانطلاق في الشرق الأوسط عبر دبي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50033

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager