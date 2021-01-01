

اختراق لينكد إن.. بيانات نصف مليار مستخدم تباع الآن على الإنترنت اختراق لينكد إن.. بيانات نصف مليار مستخدم تباع الآن على الإنترنت

بعد أيام قليلة من تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا فيسبوك Facebook، تم الكشف عن اختراق شبكة لينكد إن LinkedIn، وسرقة بيانات نصف مليار مستخدم للمنصة، والمعروضة الآن للبيع عبر الإنترنت.



وفي بيان رسمي، قالت منصة لينكد إن LinkedIn: “لا نزال نحقق في المشكلة، لكن يبدو أن هناك مجموعة من البيانات المنشورة معروضة علنا على الإنترنت، تم اقتطاعها من الموقع، إلى جانب بيانات مجمعة من مواقع إنترنت أخرى.”



وأضاف البيان أن الحصول على بيانات مستخدمي منصة لينكد إن ينتهك شروط الخدمة، وأن المنصة تعمل باستمرار على حماية مستخدميها وبياناتهم الشخصية.

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ويبلغ عدد مستخدمي منصة لينكد إن إلى حوالي 750 مليون مستخدم، ما يجعل تسريب بيانات 500 مليون مستخدم يعني تسريب بيانات ثلثي مستخدمي المنصة تقريبا، ونشر الهاكرز بيانات 2 مليون حساب لإثبات حصولهم على البيانات.وتتضمن البيانات المسربة والمعروضة للبيع على الإنترنت الأسماء الكاملة لأصحاب الحسابات وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والجنس ومعلوماتهم الوظيفية وروابط حساباتهم على الشبكات الاجتماعية الأخرى.