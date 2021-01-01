بعد أيام قليلة من تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا فيسبوك Facebook، تم الكشف عن اختراق شبكة لينكد إن LinkedIn، وسرقة بيانات نصف مليار مستخدم للمنصة، والمعروضة الآن للبيع عبر الإنترنت.
وفي بيان رسمي، قالت منصة لينكد إن LinkedIn: “لا نزال نحقق في المشكلة، لكن يبدو أن هناك مجموعة من البيانات المنشورة معروضة علنا على الإنترنت، تم اقتطاعها من الموقع، إلى جانب بيانات مجمعة من مواقع إنترنت أخرى.”
وأضاف البيان أن الحصول على بيانات مستخدمي منصة لينكد إن ينتهك شروط الخدمة، وأن المنصة تعمل باستمرار على حماية مستخدميها وبياناتهم الشخصية.
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التعليقات على اختراق لينكد إن.. بيانات نصف مليار مستخدم تباع الآن على الإنترنت
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