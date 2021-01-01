كشفت علامة Alienware التابعة لـ Dell عن حاسبها الأحدث الذي زودته بميزات خاصة تجعله جهازا ممتازا لمصممي الغرافيك وعشاق الألعاب الإلكترونية الحديثة.
ويتميز Alienware M15 R5 بتصميم فريد الشكل، وهيكل يصل وزنه إلى 2.6 كلغ، وسماكته تتروح ما بين 19.2 و22.8 ملم، مجهز بفتحات هوائية من كافة جهاته، ومراوح تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج والمكونات أثناء الاستعمال المكثف لساعات طويلة
ويأتي هذا الحاسب بعدة أنواع من الشاشات بمقاس 15 بوصة، شاشات بمعدل تردد 165 هيرتزا، وشاشات بمعدل تردد 360 هيرتزا معدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، وشاشات بتردد 240 هيرتزا معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على Dell تعلن عن أقوى حواسبها للمصممين وعشاق الألعاب
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