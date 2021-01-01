

“الصين” تصدر أول عملة رقمية لدعم العملات المشفرة “الصين” تصدر أول عملة رقمية لدعم العملات المشفرة

أصدرت الحكومة الصينية لمواطنيها عملة رقمية مدعومة بتقنية سلاسل الكتل blockchain، وتعتبر هذه التقنية هي المسؤولة عن دعم العملات المشفرة مثل “بيتكوين” وإيثاريوم”، كما أطلقت الصين نظام يانصيب، حيث وزعت عملات على ٧٥٠ ألف شخص من مواطنيها، في أول إطلاق رسمي، حيث يمكنهم بالفعل إنفاق اليوان الرقمي الخاص بهم في المتاجر وعبر الإنترنت باستخدام تطبيق خاص.



ومع إطلاق العملة الرقمية، سيكون كل يوان متداول موجوداً كعملة مادية أو رقمية، فيما يتوقع المحللون أن ترفع الحكومة الصينية مبلغ العملة الرقمية في المستقبل، وبالتالي تخفض كمية العملة المادية المتاحة في السوق، كما يعتقد البعض أن الصين تخطط لجعل كل اليوان رقمياً في وقت واحد. وفي هذا الشأن، تعد الصين الدولة الثانية، وأول اقتصاد رئيس يطلق رسمياً نسخة رقمية من عملته، عبر تقنية سلسلة الكتل، بعدما أطلقت جزر الباهاما العام الماضي عملتها الرقمية والمعروفة بالدولار الرملي، التي لاقت قبولاً واسعاً من المتاجر في العاصمة ناسو.



ويصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان (١,٥ مليون دولار) لعدد ٥٠٠ مستخدم سيجري اختيارهم عشوائيا في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

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وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة، بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد.لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ ٢٠٠ يوان عبر قرعة بحسب الحكومة المحلية والبنوك، ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في ٣٣٨٩ منفذا للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لـ سينوبك ومتاجر وول مارت ومراكز سي.آر فانجارد التجارية وفنادق شانجريلا. وفي هذا الاتجاه قال كينجي أوكامورا دبلوماسي ياباني معني بالشؤون المالية، إن الصين تسعى للفوز بميزة الريادة في مساعيها لتطوير عملة رقمية.