أصدرت الحكومة الصينية لمواطنيها عملة رقمية مدعومة بتقنية سلاسل الكتل blockchain، وتعتبر هذه التقنية هي المسؤولة عن دعم العملات المشفرة مثل “بيتكوين” وإيثاريوم”، كما أطلقت الصين نظام يانصيب، حيث وزعت عملات على ٧٥٠ ألف شخص من مواطنيها، في أول إطلاق رسمي، حيث يمكنهم بالفعل إنفاق اليوان الرقمي الخاص بهم في المتاجر وعبر الإنترنت باستخدام تطبيق خاص.
ومع إطلاق العملة الرقمية، سيكون كل يوان متداول موجوداً كعملة مادية أو رقمية، فيما يتوقع المحللون أن ترفع الحكومة الصينية مبلغ العملة الرقمية في المستقبل، وبالتالي تخفض كمية العملة المادية المتاحة في السوق، كما يعتقد البعض أن الصين تخطط لجعل كل اليوان رقمياً في وقت واحد. وفي هذا الشأن، تعد الصين الدولة الثانية، وأول اقتصاد رئيس يطلق رسمياً نسخة رقمية من عملته، عبر تقنية سلسلة الكتل، بعدما أطلقت جزر الباهاما العام الماضي عملتها الرقمية والمعروفة بالدولار الرملي، التي لاقت قبولاً واسعاً من المتاجر في العاصمة ناسو.
ويصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان (١,٥ مليون دولار) لعدد ٥٠٠ مستخدم سيجري اختيارهم عشوائيا في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.
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التعليقات على “الصين” تصدر أول عملة رقمية لدعم العملات المشفرة
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