قال متحدث باسم شركة فيسبوك إن الشركة لم تخطر أكثر من 530 مليون مستخدم تم الحصول على بياناتهم من خلال إساءة استخدام خاصية قبل عام 2019 وتم الإعلان عنها مؤخرا في قاعدة بيانات، وليس لديها حاليا خطط للقيام بذلك.
كان موقع بيزنس إنسايدر قد ذكر الأسبوع الماضي أن أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى من ملفات تعريف المستخدمين متاحة في قاعدة بيانات عامة.
وقالت فيسبوك في منشور الثلاثاء إن "جهات خبيثة" حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 عن طريق "استخلاص" الملفات الشخصية باستخدام ثغرة أمنية.
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التعليقات على فيسبوك: لن نخطر المستخدمين الذين تسربت بياناتهم
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