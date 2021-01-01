

بعد تسريب رقم هاتفه.. مارك زوكربيرج ليس لديه واتسآب ويستخدم تطبيق منافس بعد تسريب رقم هاتفه.. مارك زوكربيرج ليس لديه واتسآب ويستخدم تطبيق منافس

أكدت تقارير أمس تسريب رقم الهاتف الشخصى لمارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، ضمن أكبر تسريب بيانات لفيسبوك ، الذى شمل تسريب بيانات شخصية ل 533 مليون شخص، في أكثر من 106 دولة، ومنذ ساعات كشف خبراء متخصصون فى الأمن الإلكترونى مفاجآة مدوية حول التطبيق الذى يستخدمه زوكربيرج.



بحسب موقع Android Authority فإن الباحث الأمنى Dave Walker ديف ووكر أكد أن مارك زوكربيرج يستخدم تطبيق منافس لواتسآب الذى يمتلكه زوكربيرج نفسه، وإنما يستخدم تطبيق سيجنال Signal المنافس لواتسآب، والذى كان قد شجع على استخدامه رجل الأعمال إيلون ماسك وحذر من استخدام واتسآب بسبب عدم حفاظه على خصوصية المستخدمين.



ونشر ديف ووكر صورة تؤكد استخدام زوكربيرج لسيجنال حيث ظهرت جهة الاتصال على سيجنال ، وذلك باستخدام رقم الهاتف، الذى تم تسريبه،وقال ووكر إن حساب سيجنال قد تم إغلاقه اعتبارًا من أمس، وهو التاريخ الذى حدث فيه الاختراق.

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وأضاف الباحث أن زوكربيرج لا يستخدم تطبيق تيليجرام Telegram ، حيث لم يكن هناك ما يشير إلى استخدامه للتطبيق، وكان ذكرت تقارير سابقة أن سيجنال هو التطبيق الذى سيسحب البساط قريبا جدا من واتسآب، ووفقا للتحليلات فإن سيجنال هو التطبيق الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم ، من حيث التنزيلات والمستخدمين النشطين شهريًا في الربع الأول من العام.ويحتوي سيجنال حاليًا على أكثر من 50 مليون عملية تحميل في متجر Play وحده ، مع تصنيف 4.5 نجوم، ويرجع السبب الوحيد وراء الزيادة المفاجئة في التنزيلات لتطبيق سيجنال هى سياسة خصوصية واتسآب، التى يتهمها البعض بتهديد خصوصيتهم، وفيما يلى عدد من أهم ميزات سيجنال والتى جعلته يهدد عرش واتسآب بعدما كان تطبيق الدردشة الأول من حيث التحميل والاستخدام .