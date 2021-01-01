درس العلماء الروس طبيعة العلاقات التي تقام بين الصبيان والبنات من جهة و(أليسا) بصفتها مساعدة صوتية لمحرك البحث الروسي "ياندكس" يقوم تصميمها على عناصر الذكاء الاصطناعي.
واتضح أن علاقات الأطفال مع أليسا تختلف جذريا عن علاقات الكبار معها، إذ أن الكبار لا يصورونها إلا كمساعدة صوتية تساعدهم في حل مشكلة ما. بينما يصورها الأطفال كإحدى المخلوقات الحية أو صديقة أو زميلة.
وتقوم حوارات الأطفال مع أليسا عادة على ما يسمى بالدردشة. وإنهم يوجهون إليها أسئلة مثل "كيف حالك" أو أين تسكن؟"، "ماذا تعمل مساء اليوم؟"، "هل لديك أطفال" ما رأيك في طقس اليوم"، "هل يساعدك والداك؟" أي فيلم شاهدت، أية حلويات تعجبك؟" وما إلى ذلك.
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التعليقات على علماء: أطفالنا يقيمون علاقات خاصة مع الذكاء الاصطناعي
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