مطار الملك خالد الدولي يوفر تقنيات لغة الإشارة على موقعه الإلكتروني

أعلنت شركة مايند روكيتس “Mind Rockets Inc”، المتخصصة في مجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم، عن إضافتها لتقينات مساعدة ذوي الإعاقة السمعية والصم ولغة الإشارة على الموقع الإلكتروني الخاص بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ليكون بذلك أول مطار على مستوى العالم يطبق تقنيات لغة الإشارة على موقعه الإلكتروني وفقًا للشركة.
وبهذه المناسبة، قال السيد محمود الدراوشة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايند روكيتس Mind Rockets Inc: “تتراوح التقديرات الرسمية لعدد الصم وضعاف السمع في السعودية ما بين 700 ألف ومليون شخص، وفي الوطن العربي 13 مليون شخص، بالإضافة إلى 460 مليون شخص من حول العالم، ولذلك؛ نجد أن العمل على توفير تلك التقنيات على موقع مطار الملك خالد الدولي سيسهم بصورة كبيرة في تمكين الصم وضعاف السمع من حول العالم من فهم المعلومات والوصول للخدمات على المواقع الإلكترونية كغيرهم من أبناء المجتمع.”
من جانبه، أضاف محمد الكيلاني، رئيس هيئة المديرين بالشركة: “نسعى من خلال خدماتنا إلى إيصال رسالة مهمة، بأن للصم كغيرهم الحق في الوصول إلى المعلومة والخدمة وهم جزء من المجتمع لهم حق علينا بمراعاة احتياجاتهم، وهذا جزء من ديننا وثقافتنا وينبغي أن نقدم فيه مثالًا متقدمًا للاهتمام بفئات المجتمع على اختلافها”.
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