"يوتيوب كيدز" يطلق نسخته العربية بهدف "الرقابة الأبوية"

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صورة الخبر: "يوتيوب كيدز" يطلق نسخته العربية بهدف "الرقابة الأبوية"
"يوتيوب كيدز" يطلق نسخته العربية بهدف "الرقابة الأبوية"

أعلنت يوتيوب التابعة لشركة غوغل إطلاق تطبيق يوتيوب كيدز باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يوتيوب كيدز هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعا للأطفال دون سن الثالثة عشر ويوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية سهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها.

ويعد (وقت الشاشة) أبرز أدوات هذا التطبيق والذي يتيح للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات.

وقال طارق عبد الله المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة غوغل في بيان "يساعد تطبيق يوتيوب كيدز كل أسرة على الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها مع توفير مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية للحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة".

وأشار إلى أن التطبيق يشمل محتوى من البرامج والقنوات التعليمية والأغاني الأكثر شعبية لدى الأطفال في المنطقة مثل النسخة العربية من البرنامج الأميركي (أهلا سمسم) ومسلسل الكارتون الإماراتي (منصور) وقناة (الاسكوله) التعليمية المصرية.

ويتوفر تطبيق يوتيوب حول العالم بلغات مختلفة منها الإنجليزية والفرنسية ويمكن تحميله للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي.أو.إس.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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