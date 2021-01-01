أزاحت شركة كاسيو اليابانية الستار عن تصميم أولى ساعاتها الذكية التي ستنضم إلى أسرة G-Shock الشهيرة بين فئة الشباب والرياضيين.
وكما في ساعات G-Shock أتت GSW-H1000 الجديدة بهيكل متين مدعم بطبقات خاصة من البلاستيك والمطاط لحمايتها من الصدمات، أما واجهتها الداخلية فدعمت بالستانلس المقاوم للصدأ، وحصل هيكل الساعة على حماية ممتازة تسمح للمستخدم باستعمال ساعته على عمق 200 متر تحت سطح الماء.
وجهزت هذه الساعة بشاشة LCD متعددة الطبقات يمكن الاعتماد عليها في الوضعية الملونة لعرض معلومات الخرائط أو بيانات تتبع الحالة البدنية، أو استعمالها كشاشة ساعة إلكترونية عادية، وفي حال استعمال الشاشة بالشكل المبسط من المفترض أن يكفي شحن بطارية الساعة لتعمل لأكثر من 3 أسابيع تبعا لمطوريها.
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التعليقات على كاسيو تعلن عن أولى ساعات G-Shock الذكية
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