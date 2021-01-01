ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي «Chrome» تعرف عليها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي «Chrome» تعرف عليها

صورة الخبر: ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي «Chrome» تعرف عليها
ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي «Chrome» تعرف عليها

اعلنت شركة جوجل أنها تعمل على اختبار ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي متصفح Chrome عبر الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام iOS.

وأشارت الشركة - في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن الميزة الجديدة التي بدأت باختبارها لدى عدد محدد من أصحاب الهواتف الذكية ستمكّن مستخدمي متصفحات "Chrome" عبر الهواتف من تفعيل وضع التصفح الخفي، أي أن المستخدم سيتمكن من إقفال المتصفح وعلامات التبويب التي يستخدمها بالاعتماد على تقنيات بصمة الوجه "Face ID"أو بصمات الأصابع "Touch ID"، كي لا يتمكن غيره من الوصول إلى تلك البيانات.

وأوضحت الشركة أنه عند تفعيل هذه الميزة سيقوم المتصفح بإخفاء علامات التبويب المفتوحة بشكل تلقائي عند إغلاقه مباشرة، ولن تظهر تلك العلامات على الشاشة إلى عند تأكيد هوية المستخدم عبر التقنيات التي ذكرت سابقا.

وأضافت أنها تسعى في الفترة الأخيرة لتزويد متصفحها بالعديد من التقنيات الجديدة لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين وخصوصا أن المتصفحات الأخرى التابعة لمايكروسوفت أو موزيلا شهدت قفزات نوعية ملحوظة من حيث الميزات في العامين الماضيين.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي «Chrome» تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12672

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager