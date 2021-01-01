

«فيسبوك» تُخطط لفتح مركز لتصميم الرقائق الإلكترونية في إسرائيل «فيسبوك» تُخطط لفتح مركز لتصميم الرقائق الإلكترونية في إسرائيل

تعتزم شركة "فيسبوك" فتح مركز لتصميم الرقائق الإلكترونية الدقيقة في إسرائيل؛ لدعم عمليات التخزين والمعالجة، حسبما أفادت صحيفة "هاآرتس"، اليوم الأحد، في تقرير دون أن تذكر مصدر المعلومات.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الخطة لا تزال في مراحل مبكرة، حيث تبحث "فيسبوك" حاليا عن مسئول تنفيذي محلي لقيادة المشروع، وأن المركز سوف يركز على تطوير رقائق لمراكز بيانات "فيسبوك".



وكانت هاآرتس قد أفادت في وقت سابق بأن شركة جوجل تعتزم فتح مركز بيانات في إسرائيل، وأن الأمر قد يستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات.