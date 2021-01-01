قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنها شرعت في إلغاء التوصيات التي تقدمها للمستخدمين عالميا بشأن الصفحات الجماعية لموضوعات سياسية واجتماعية وذلك في تحرك قالت إنه يصب في اتجاه تخفيف التوتر بالموقع.
كما أعلنت الشركة في تدوينة عن تغييرات تهدف إلى الحد من الوصول إلى مجموعات تخالف قواعد الموقع لا سيما إظهارها بشكل أقل عند البحث أو تنبيه الأفراد عند شروعهم في الانضمام إلى صفحة جماعية سبق لها مخالفات السياسات.
ويحذر الباحثون ومنظمات الحقوق المدنية منذ فترة من أن الصفحات الجماعية على فيسبوك، التي روجت لها الشركة باعتبارها أماكن لتجمع ذوي الاهتمامات المشتركة مثل الرياضة أو الموسيقى، تستخدم أيضا في نشر معلومات مضللة وتنظيم أنشطة متطرفة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «فيسبوك» تبدأ في إلغاء التوصيات للصفحات السياسية والاجتماعية عالميًا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق