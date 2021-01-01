توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال مراقبة الجودة

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توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال مراقبة الجودة

تتطلب المنتجات الصناعية المختلفة مراقبة جودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث الحجم والوزن والأبعاد المختلفة.

وابتكر فريق من الباحثين بمعهد فراونهوفر لأبحاث الكمبيوتر في ألمانيا برنامجا حوسبيا يحمل اسم "ماركوس" لمراقبة مواصفات المكونات المختلفة أثناء عملية الصناعة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور"، المتخصص في التكنولوجيا، بأن البرنامج الجديد يطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للقيام بعمليات مراقبة بصرية من أجل المقارنة بين المنتج النهائي والمواصفات الأصلية المسجلة لنفس المنتج.

ويقول الباحث هولجر جراف، من معهد فراونهوفر، إن البرنامج "يتعرف على المنتج الجاري تصنيعه ويرصد أي اختلافات بين أبعاده الفعلية والمواصفات الأصلية المستهدفة"، مضيفا أن البرنامج يمكنه أيضا "مراجعة أعمال التجميع التي تضم مكونات متعددة".

المصدر: الدستور

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