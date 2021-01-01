تتطلب المنتجات الصناعية المختلفة مراقبة جودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث الحجم والوزن والأبعاد المختلفة.
وابتكر فريق من الباحثين بمعهد فراونهوفر لأبحاث الكمبيوتر في ألمانيا برنامجا حوسبيا يحمل اسم "ماركوس" لمراقبة مواصفات المكونات المختلفة أثناء عملية الصناعة.
وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور"، المتخصص في التكنولوجيا، بأن البرنامج الجديد يطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للقيام بعمليات مراقبة بصرية من أجل المقارنة بين المنتج النهائي والمواصفات الأصلية المسجلة لنفس المنتج.
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التعليقات على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال مراقبة الجودة
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