ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى

صورة الخبر: ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى
ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى

كشفت شركة صناعة رقائق الذاكرة الأمريكية ميكرون تكنولوجي زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها خلال الربع الثاني بلغت 603 ملايين دولار بما يعادل 0.53 دولار للسهم الواحد، مقابل 405 ملايين دولار بما يعادل 0.36 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.13 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بما يعادل 0.98 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 0.95 دولار للسهم.

وفي نفس السياق، أكدت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثاني زادت بنسبة 30% إلى 6.24 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65753

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager