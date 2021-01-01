

ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى

كشفت شركة صناعة رقائق الذاكرة الأمريكية ميكرون تكنولوجي زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.



وقالت الشركة إن أرباحها خلال الربع الثاني بلغت 603 ملايين دولار بما يعادل 0.53 دولار للسهم الواحد، مقابل 405 ملايين دولار بما يعادل 0.36 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغت أرباح الشركة المعدلة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.13 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بما يعادل 0.98 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 0.95 دولار للسهم.

قد يعجبك أيضا...

وفي نفس السياق، أكدت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثاني زادت بنسبة 30% إلى 6.24 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.