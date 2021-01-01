أطلقت شركة "لينكدين" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي الاحترافية، خاصية جديدة تدعى "قصة الغلاف المرئية"، تسمح لمستخدمي "لينكدين" بإنشاء مقاطع فيديو يقدمون أنفسهم فيها ويُعرّفون أرباب العمل بما يمكن أن يقدموه لهم من خدمات.
وقالت "لينكدين"، المملوكة لعملاق صناعة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت"- عبر موقعها الرسمي إن "الخاصية الجديدة، والتي تشبه منصة الدردشة "كلوب هاوس" الشهيرة، تتيح لمستخدمي المنصة "لينكدين" إنشاء مقاطع فيديو معبرة عن حالتهم وتقديم أنفسهم باستخدام تلك المقاطع
وأضافت أنه فور نشر "قصة الغلاف"، ستظهر حلقة برتقالية اللون حول صورة حساب المستخدم على المنصة، وسيبدأ بعدها تشغيل معاينة لمقطع الفيديو هذا في الإطار الخاص بها.
كما قدمت الشركة وضعا جديدا لإنشاء المحتوى يسمح للمستخدمين بمتابعة الآخرين على المنصة، مشيرة إلى أنه يتيح إنشاء صفحات "أكثر تعبيرية وشمولية" على المنصة، وتعمل الشبكة الاجتماعية على إضافة خاصية ظهور التعليقات النصية أسفل مقاطع الفيديو هذه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شبكة لينكدين تكشف عن خاصية جديدة شبيهة بمنصة كلوب هاوس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق