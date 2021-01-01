

خاصة بالفيديوهات.. ميزة جديدة يتيحها إنستجرام خاصة بالفيديوهات.. ميزة جديدة يتيحها إنستجرام

أتاح تطبيق الصور الشهير ”إنستغرام”، خاصية جديدة للمستخدمين تتيح لهم تسجيل فيديوهات تفاعلية تشابه عمل خدمة Duet في TikTok.



وحصلت التطبيقات الخاصة بـ”إنستغرام” على ميزة جديدة Reels Remix لتصوير فيديوهات أكثر حيوية، كما ستتيح للمستخدمين فرصة إضافية للتفاعل مع المستخدمين الآخرين وفيديوهاتهم.



وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على مستخدمي تطبيقات ”إنستغرام” التوجه إلى قائمة فيديوهات Reels، ومن ثم خيار ”Make Remix”، وبعدها تسجيل فيديو جديد أو تحميل فيديو موجود للتعديل عليه، كما يمكن للمستخدم التحكم بالأصوات الموجودة في الفيديو التابع له والفيديو الذي يريد دمجه مع فيديو لمستخدم آخر.

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ويستطيع المستخدمون تفعيل ميزة Remix لتعمل مع جميع الفيديوهات الجديدة، بينما يتطلب الأمر في الفيديوهات الأقدم تفعيل الميزة مع كل فيديو على حدة.