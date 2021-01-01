ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة Nintendo تتحضر لإطلاق جيل جديد من منصاتها المحمولة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن المنصات الجديدة التي ستطلق العام الجاري ستحمل اسم Nintendo Switch Pro، ومن المفترض أن تحصل على شاشات بدقة عرض بمقاس 7 بوصات من إنتاج سامسونغ، تتمتع بدقة عرض 4K UHD.
كما ستعتمد هذه المنصات على معالجات Tegra X1 Mariko المطورة من إنتاج NVIDIA ، وعلى تقنيات خاصة ستمنح الصور أبعادا أكثر واقعية مقارنة بمنصات Switch الحالية.
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التعليقات على تسريبات جديدة تكشف بعضا من مواصفات منصات Nintendo القادمة
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