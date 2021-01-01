أطلقت شركة “اتصال” Etisal متجرها المتخصص لبيع المنتجات الإلكترونية في مصر Etisal Store، والذي يعرض مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تقوم “اتصال” ببيعها وتوزيعها في مصر.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلجأ موزع معتمد في مصر إلى إطلاق متجر للعلامات التجارية التي يتولى توزيعها، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الهواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والشواحن والبطاريات والباور بانك والسماعات وكروت الذاكرة.
ويهتم متجر اتصال الإلكتروني بالألعاب الإلكترونية، حيث يقدم عروضا على منتجات مختلفة للمهتمين بألعاب الفيديو، ومنها كروت الألعاب الإلكترونية والسماعات المخصصة لها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «اتصال» تطلق متجرها الإلكتروني للبيع عبر الإنترنت في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق