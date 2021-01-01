«اتصال» تطلق متجرها الإلكتروني للبيع عبر الإنترنت في مصر

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«اتصال» تطلق متجرها الإلكتروني للبيع عبر الإنترنت في مصر

أطلقت شركة “اتصال” Etisal متجرها المتخصص لبيع المنتجات الإلكترونية في مصر Etisal Store، والذي يعرض مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تقوم “اتصال” ببيعها وتوزيعها في مصر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلجأ موزع معتمد في مصر إلى إطلاق متجر للعلامات التجارية التي يتولى توزيعها، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الهواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والشواحن والبطاريات والباور بانك والسماعات وكروت الذاكرة.

ويهتم متجر اتصال الإلكتروني بالألعاب الإلكترونية، حيث يقدم عروضا على منتجات مختلفة للمهتمين بألعاب الفيديو، ومنها كروت الألعاب الإلكترونية والسماعات المخصصة لها.

واحتفالا بانطلاقه، يقدم متجر اتصال الإلكتروني عروضا خاصة وتخفيضات على مجموعة كبيرة من المنتجات، ويبدأ المتجر ببيع منتجاته عبر الإنترنت والدفع الفوري عند الاستلام، إلى أن يتم تفعيل عمليات الدفع بالكروت الائتمانية قريبا.

يذكر أن اتصال Etisal تتولى توزيع مجموعة واسعة من الماركات العالمية المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها أبل Apple وأنكر وTCL وسان ديسك.

المصدر: مشبك

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