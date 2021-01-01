ذكرت مواقع مهتمة بشؤون الإلكترونيات والتقنيات الحديثة أن شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat الشهير تعمل على تطوير جيل جديد من النظارات الذكية لتعمل مع تقنيات الواقع المعزز.
ونقل موقع The Information عن مصادر مقربة من شركة Snap أخبارا مفادها أن الشركة تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من نظارات Spectacles، ستزود على الأغلب بشاشات أو ستكون عدساتها مصممة خصيصا لتكون قادرة على إظهار الصور الخاصة بتقنيات الواقع المعزز للمستخدم، كما تعمل أيضا على تطوير درونات مسيرة صغيرة متعددة الأغراض، وبإشراف مجموعة من المختصين والمبرمجين تدعى Snap Lab.
وتبعا للمصادر فإن نظارات Snap الجديدة للواقع المعزز ستكون مخصصة بشكل أساسي للمطورين وصناع المحتوى الإلكتروني، وليست للمستهلكين العاديين كما هو الحال مع نظارات Spectacles الحالية.
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التعليقات على شركة Snap تطور نظارات مميزة للواقع المعزز
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