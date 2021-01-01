

إيتيدا: مدينة المعرفة ستكون أيقونة صناعة وتصميم الالكترونيات فى مصر إيتيدا: مدينة المعرفة ستكون أيقونة صناعة وتصميم الالكترونيات فى مصر

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن افتتاح مركز إبداع الجيل الصناعى الرابع Industry 4.0 Innovation Center (IIC) يأتى فى إطار جهود الهيئة لدعم صناعة الإليكترونيات المحلية وتحفيزها على مواكبة التطورات التكنولوجية وبيئة التصنيع الذكى من خلال تهيئة مناخ الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التى تقدمها التكنولوجيات الناشئة.



وأضاف محفوظ، أن مدينة المعرفة ستكون أيقونة صناعة وتصميم الإليكترونيات فى مصر حيث سيتم احتضان الشركات الناشئة فى هذا المجال وتوفير الحوافز وبرامج التدريب وكذلك إنشاء معامل أخرى متطورة لمساعدة الشركات المصرية على الابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمى والعالمي.



وتابع محفوظ أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتعاون كلا من الهيئة وشركة سيمنز فى إنشاء وتجهيز المركز بمقر مركز الإبداع والابتكار بمدينة المعرفة والمقام على مساحة 15 ألف متر مربع، فى حين سيقوم مركز تحديث الصناعة بتحديد البرامج الملائمة لاحتياجات القطاع الصناعى فى مصر وتوفير الكوادر من العاملين بالقطاع للاستفادة من خدمات المركز فى مجالات التدريب والاستشارات.

قد يعجبك أيضا...

ووقعت وزارة الاتصالات ووزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.وتتبنى مصر أستراتيجية مصر الرقمية حيث تم تحديد التصنيع كركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادى فى مصر، وتوفير تكنولوجيا رقمية على مستوى عالمى لرفع معايير الجودة للتصنيع المصرى ورفع مهارات القوى العاملة الصناعية بالاقتصاد المصري.