إيتيدا: مدينة المعرفة ستكون أيقونة صناعة وتصميم الالكترونيات فى مصر

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن افتتاح مركز إبداع الجيل الصناعى الرابع Industry 4.0 Innovation Center (IIC) يأتى فى إطار جهود الهيئة لدعم صناعة الإليكترونيات المحلية وتحفيزها على مواكبة التطورات التكنولوجية وبيئة التصنيع الذكى من خلال تهيئة مناخ الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التى تقدمها التكنولوجيات الناشئة.
وأضاف محفوظ، أن مدينة المعرفة ستكون أيقونة صناعة وتصميم الإليكترونيات فى مصر حيث سيتم احتضان الشركات الناشئة فى هذا المجال وتوفير الحوافز وبرامج التدريب وكذلك إنشاء معامل أخرى متطورة لمساعدة الشركات المصرية على الابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمى والعالمي.
وتابع محفوظ أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتعاون كلا من الهيئة وشركة سيمنز فى إنشاء وتجهيز المركز بمقر مركز الإبداع والابتكار بمدينة المعرفة والمقام على مساحة 15 ألف متر مربع، فى حين سيقوم مركز تحديث الصناعة بتحديد البرامج الملائمة لاحتياجات القطاع الصناعى فى مصر وتوفير الكوادر من العاملين بالقطاع للاستفادة من خدمات المركز فى مجالات التدريب والاستشارات.
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