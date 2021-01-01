

"مايكروسوفت" تفوز بعقد مع الجيش الأمريكي بقيمة 21.88 مليار دولار "مايكروسوفت" تفوز بعقد مع الجيش الأمريكي بقيمة 21.88 مليار دولار

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن فوزها بصفقة لبيع سماعات "الواقع المعزز" للجيش الأمريكي تعتمد على منصة HoloLens الخاصة بها، وبدعم من خدمات Azure.



ونقلت شبكة CNBC الأمريكية عن متحدث باسم "مايكروسوفت" قوله، إن العقد قد تصل قيمته إلى 21.88 مليار دولار على مدى 10 سنوات.



وكانت شركة "مايكروسوفت" أعلنت في 19 فبراير الماضي عن نموذجها الأحدث من السماعات اللاسلكية المخصصة لمستخدمي منصات Xbox لألعاب الفيديو.

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وتأتي سماعة Xbox Wireless Headset بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين يزن 312 غ، وزودتها مايكروسوفت بإطارات مرنة خاصة حول مكبرات الصوت لعزل الضوضاء الخارجية.وطورت هذه السماعة لتكون قادرة على الاتصال لاسلكيا مع أجهزة Xbox Series X و Series S وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 4.2، كما جهزت بتقنيات Windows Sonic و Dolby Atmos و DTS Headphone لتوزيع الأصوات بصورة أقرب إلى الأصوات الواقعية، إضافة إلى مايكروفونات خاصة تمكّن من الاعتماد عليها لإجراء المكالمات الهاتفية.وزودتها مايكروسوفت ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لـ15 ساعة متواصلة بعد شحنها لثلاث ساعات، أما شحن البطارية لـ30 دقيقة تقريبا فيكفي السماعة لتعمل 4 ساعات.