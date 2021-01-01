تغيير جديد في فيسبوك.. ومنح "الحرية" للمستخدمين

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تغيير جديد في فيسبوك.. ومنح "الحرية" للمستخدمين

أعلنت فيسبوك، الأربعاء، عزمها تعديل شكل شريط الأحداث على الصفحة الرئيسية لمنح المستخدمين قدرة تحكم أكبر بما يريدون رؤيته على الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، مع تقليل الاعتماد على الخوارزميات.

ويتيح التغيير للمستخدمين التحكم وتحديد الأولويات عبر شريط الأحداث أي الصفحة الرئيسية التي تظهر عند الدخول على الشبكة.

وبذلك ستعطى الأولوية لمنشورات الأصدقاء وجهات الاتصال، كما سيتمكن المستخدمون من تعطيل خوارزميات فيسبوك بالكامل ومتابعة المنشورات بتسلسلها الزمني في حال أرادوا ذلك، وفق "فرانس برس".

ويأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط على فيسبوك بسبب ما يُنسب لها من دور في عدم التصدي لمضامين الكراهية والمعلومات المضللة، بما يرتبط أيضا بالخوارزميات المعتمدة من الشبكة.

ويتيح التعديل الجديد للمستخدمين الانتقال بين ترتيب للمنشورات بالاعتماد على الخوارزميات كما هي الحال حاليا، أو متابعة ما يُنشر وفق التسلسل الزمني بدءا من الأحدث.

وكتبت فيسبوك في منشور عبر مدونة "هدف شريط الأحداث هو إطلاعكم على أكثر ما يهمكم، وتوفير التواصل مع الأشخاص في حياتكم والمضامين المهمة والعالم من حولكم".

كذلك تتيح تغييرات أخرى للمستخدمين زيادة التحكم بخاصية التعليقات من خلال تحديد الحسابات المخولة التعليق على منشوراتهم، مع توضيح أكبر للمعلومات المقدمة للمستخدمين عن طريقة ترتيب المنشورات من خلال الخوارزميات.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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