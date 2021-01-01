ذكرت شركة (جوجل) عملاق محركات البحث في العالم، أنها ستسهم بمبلغ 25 مليون دولار في صندوق الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة الأخبار الكاذبة.
جاء ذلك بعدما أثارت جائحة فيروس كورونا المستجد والانتخابات الأمريكية العام الماضي ارتفاعًا هائلًا في المعلومات المضللة.
وألقى خبراء باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم قدرتها على حل أزمة نشر معلومات مغلوطة عبر تلك الوسائل، بينما أعلن مسؤولون في تلك الوسائل اتخاذ إجراءات عبر فرض قيود صارمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بـ25 مليون دولار.. جوجل تسهم في صندوق «مكافحة الأخبار الكاذبة»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق