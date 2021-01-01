بـ25 مليون دولار.. جوجل تسهم في صندوق «مكافحة الأخبار الكاذبة»

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بـ25 مليون دولار.. جوجل تسهم في صندوق «مكافحة الأخبار الكاذبة»

ذكرت شركة (جوجل) عملاق محركات البحث في العالم، أنها ستسهم بمبلغ 25 مليون دولار في صندوق الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة الأخبار الكاذبة.

جاء ذلك بعدما أثارت جائحة فيروس كورونا المستجد والانتخابات الأمريكية العام الماضي ارتفاعًا هائلًا في المعلومات المضللة.

وألقى خبراء باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم قدرتها على حل أزمة نشر معلومات مغلوطة عبر تلك الوسائل، بينما أعلن مسؤولون في تلك الوسائل اتخاذ إجراءات عبر فرض قيود صارمة.

وأنشئ الصندوق الأوروبي للإعلام والمعلومات لمكافحة الأخبار المزيفة وسط انتقادات لعدم قيام عمالقة التكنولوجيا بما يكفي لكشف المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

ويهدف الصندوق الأوروبي إلى تجنيد الباحثين ومدققي الحقائق وغير الربحيين والهيئات الأخرى الموجهة للصالح العام للمساعدة في مكافحة الأخبار المزيفة.

المصدر: الدستور

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