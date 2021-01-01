«جوجل» تتيح مكالمات فيديو مجانية لمستخدمي «جي ميل»

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«جوجل» تتيح مكالمات فيديو مجانية لمستخدمي «جي ميل»

أعلنت شركة (جوجل) أنها ستمنح عبر منصتها جوجل مييت "Google Meet" التي تقدم خدمة اتصال الفيديو، مكالمات فيديو مجانية لمدة تصل إلى 24 ساعة لمستخدمي حساب "جي ميل" حتى يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة، أن جوجل مييت يعمل في الوقت الحالي على تمديد مكالمات الفيديو غير المحدودة للإصدار المجاني حتى يونيو من هذا العام.

وكانت شركة (جوجل) قد ذكرت -في وقت سابق- أنها ستقيد الإصدار المجاني من جوجل مييت حسابات "جي ميل" ليكون لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من 31 مارس 2021.

المصدر: الدستور

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