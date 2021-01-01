فيسبوك قام بتخزين مئات الملايين من كلمات مرور المستخدمين لمدة تصل إلى 7 سنوات

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صورة الخبر: فيسبوك قام بتخزين مئات الملايين من كلمات مرور المستخدمين لمدة تصل إلى 7 سنوات
فيسبوك قام بتخزين مئات الملايين من كلمات مرور المستخدمين لمدة تصل إلى 7 سنوات

مازالت المشكلات تلاحق الفيسبوك فى كل وقت فبعد تسريبات البيانات والخروقات الأمنية وصفقات البيانات المشبوهة ها هى مشكلة جديدة تظهر بالشركة وهى أن الفيسبوك كان يقوم بتخزين كلمات المرور فى ملف نصى عادى ويعود هذا الأمر إلى عام 2012 حيث كان يمكن الوصول لكلمات المرور بسهولة من قبل أكثر من 20 ألف موظف بالفيسبوك.



يقول مصدر داخلى بالفيسبوك بأنه تم تخزين من 200 إلى 600 مليون كلمة مرور بهذه الطريقة وأنه لا يجوز لأى شركة تخزين أى شئ على الإطلاق وعلى الرغم من أن الفيسبوك لم يعلن عن الأرقام الفعلية إلا أنه قال أن مئات الملايين من مستخدمى فيسبوك لايت وعشرات الملايين من مستخدمى الفيسبوك وعشرات الألاف من مستخدمى الإنستجرام قد تأثروا وسيتم إعلامهم بذلك.

المصدر: عالم التقنيه

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