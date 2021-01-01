

ثغرة أمنية فى الواتساب تقوم بتثبيت برنامج للتجسس من مكالمة فائتة واحدة ثغرة أمنية فى الواتساب تقوم بتثبيت برنامج للتجسس من مكالمة فائتة واحدة

ثغرة أمنية تم إكتشافها في تطبيق المراسلة واتساب تقوم بتثبيت برامج تجسس على هواتف الأندرويد و iOS من خلال الإتصال ببساطة بالهدف ووفقًا لتقارير The Financial Times يمكن تثبيت برامج التجسس التي طورتها مجموعة NSO السرية الإسرائيلية دون أن يستجيب الهدف للمكالمة.







بمجرد التثبيت يمكن لبرامج التجسس تشغيل كاميرا الهاتف والميكروفون وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل وجمع بيانات المستخدم ويحث واتساب مستخدميه العالميين البالغ عددهم 1.5 مليار مستخدم على تحديث التطبيق على الفور لتجنب هذا.

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وقال واتساب في بيان يشجع فيه الناس على الترقية إلى أحدث إصدار من التطبيق وكذلك الحفاظ على تحديث نظام التشغيل الخاص بهم للحماية من عمليات الاستهداف المحتملة وقد تم إكتشاف هذه الثغرة في أوائل مايو يوم الأحد عندما تعرض أحد محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة لهجوم من قبل برنامج Pegasus في NSO ووفقًا للباحثين في Citizens Lab تم حظر الهجوم من قبل واتساب وجارى التحقيق في الموقف ولكنه غير قادر حتى الآن على تقدير عدد الهواتف التي تم إستهدافها بنجاح.تقول NSO إنها تبيع Pegasus للحكومات ووكالات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجريمة ولكن هذا لم يمنع إستخدام برامج التجسس الخاصة بالشركة من قبل الدول والمؤسسات والأفراد الذين لم تردعهم إهتمامات حقوق الإنسان ففي عام 2016 تورط برنامج التجسس NSO في هجوم على ناشط حقوقي إماراتي يدعى أحمد منصور وفي عام 2018 كانت برامج التجسس التابعة لمكتب الإحصاء الوطني تستهدف الصحفي التلفزيوني كارمن أريستوي و 11 آخرين أثناء التحقيق في فضيحة تتعلق بالرئيس المكسيكي.