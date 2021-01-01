متصفّح Chrome في الهواتف قد يصبح أكثر أمانا

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متصفّح Chrome في الهواتف قد يصبح أكثر أمانا

أعلنت شركة غوغل منذ مدة أنها تعمل على اختبار ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي متصفح Chrome عبر الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام iOS.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة التي بدأت باختبارها لدى عدد محدد من أصحاب الهواتف الذكية ستمكّن مستخدمي متصفحات Chrome عبر الهواتف من تفعيل وضع التصفح الخفي، أي أن المستخدم سيتمكن من إقفال المتصفح وعلامات التبويب التي يستخدمها بالاعتماد على تقنيات بصمة الوجه Face ID أو بصمات الأصابع Touch ID ، كي لا يتمكن غيره من الوصول إلى تلك البيانات.

وعند تفعيل هذه الميزة سيقوم المتصفح بإخفاء علامات التبويب المفتوحة بشكل تلقائي عند إغلاقه مباشرة، ولن تظهر تلك العلامات على الشاشة إلى عند تأكيد هوية المستخدم عبر التقنيات التي ذكرت سابقا.

وللاستفادة من هذه الميزة في هواتف آيفون سيتوجب على المستخدم فتح متصفح Chrome ومن ثم الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر على يمين الصفحة الرئيسية من الأعلى، وبعدها خيار Setting ، ومن ثم خيار Privacy، ومن ثم الضغط على خيار Lock Incognito tabs when you close Chrome.

وتسعى غوغل في الفترة الأخيرة لتزويد متصفحها بالعديد من التقنيات الجديدة لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين وخصوصا أن المتصفحات الأخرى التابعة لمايكروسوفت أو موزيلا شهدت قفزات نوعية ملحوظة من حيث الميزات في العامين الماضيين.

المصدر: روسيا اليوم

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