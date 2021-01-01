أعلنت مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية، الأربعاء، أنها اخترقت مجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة فى السجون والمستشفيات والمدارس والشركات فى عدة دول.
وأكدت أنه تم اختراق 150 ألف كاميرا مراقبة والوصول إلى أرشيف الفيديوهات لعملاء شركة «فيركادا»، المتخصصة فى مجال كاميرات المراقبة.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن من بين الشركات التى طالتها القرصنة شركة «تسلا» لصناعة السيارات، وخدمة شبكة توصيل المحتوى «كلاود فلير»، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من مشاهدة لقطات فيديو من داخل عيادات صحة المرأة، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومكاتب شركة «فيركادا». ونقلت «بلومبرج»، عن شخص يُدعى ماتيلى كوتمان، أكد مشاركته فى الاختراق، أن الهدف هو إظهار انتشار المراقبة بالفيديو فى كل مكان وسهولة قرصنة النظام، وأوضح أن القراصنة تمكنوا من مشاهدة لقطات حية والاطلاع على أرشيف مقاطع صورتها كاميرات المراقبة فى مئات الشركات، ومنها «تسلا»، وسلسلة صالات الألعاب الرياضية «باى كلوب»، وشركة «فيرجين هايبرلوب» لتكنولوجيا النقل، وسجن ماديسون فى ألاباما وغرف مستشفيات وقاعة استجواب تابعة للشرطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على روسيا تبطئ «تويتر» لعدم إزالة محتويات تشجع على الانتحار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق