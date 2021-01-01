

روسيا تبطئ «تويتر» لعدم إزالة محتويات تشجع على الانتحار روسيا تبطئ «تويتر» لعدم إزالة محتويات تشجع على الانتحار

أعلنت مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية، الأربعاء، أنها اخترقت مجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة فى السجون والمستشفيات والمدارس والشركات فى عدة دول.



وأكدت أنه تم اختراق 150 ألف كاميرا مراقبة والوصول إلى أرشيف الفيديوهات لعملاء شركة «فيركادا»، المتخصصة فى مجال كاميرات المراقبة.



وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن من بين الشركات التى طالتها القرصنة شركة «تسلا» لصناعة السيارات، وخدمة شبكة توصيل المحتوى «كلاود فلير»، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من مشاهدة لقطات فيديو من داخل عيادات صحة المرأة، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومكاتب شركة «فيركادا». ونقلت «بلومبرج»، عن شخص يُدعى ماتيلى كوتمان، أكد مشاركته فى الاختراق، أن الهدف هو إظهار انتشار المراقبة بالفيديو فى كل مكان وسهولة قرصنة النظام، وأوضح أن القراصنة تمكنوا من مشاهدة لقطات حية والاطلاع على أرشيف مقاطع صورتها كاميرات المراقبة فى مئات الشركات، ومنها «تسلا»، وسلسلة صالات الألعاب الرياضية «باى كلوب»، وشركة «فيرجين هايبرلوب» لتكنولوجيا النقل، وسجن ماديسون فى ألاباما وغرف مستشفيات وقاعة استجواب تابعة للشرطة.

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وأقرت «فيركادا» بالاختراق، وقالت إنها عطّلت جميع حسابات الإدارة لوقف التسلل، وقالت شركة «كلاود فلير» إن إجراءاتها الأمنية مُصمَّمة لمنع أى تسلل صغير من أن يصبح اختراقًا أوسع، وإن بيانات العملاء لم تتأثر.من جهة أخرى، فرضت روسيا قيودًا على أنشطة موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى، واتهمته بعدم التجاوب مع مطالب حذف المحتويات المحظورة فى البلاد.