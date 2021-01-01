ارتفع سهم شركة «تويتر» بأكثر من 2% في ختام تعاملات الإثنين، بعد توقعات إيجابية بشأن أداء السهم.
ورفع «يوسف سكالي» المحلل في «تروست سيكيوريتيز» تصنيف السهم من إلى الشراء من الانتظار، كما رفع سعره المستهدف إلى 74 دولارًا من 64 دولارًا، بحسب موقع «ماركت وتتش».
ويرى المحلل تقدماً ملموساً في تحسينات المنتجات والمنصات التقنية في الأشهر الـ 12 الماضية، والتي أدت إلى تسريع نمو المستخدمين على أساس سنوي، وكذلك الإيرادات، مشيراً: «الأهم من ذلك، أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر ويتسارع أكثر».
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التعليقات على بسبب زيادة عدد مستخدميه.. 2% زيادة في سعر أسهم تويتر
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