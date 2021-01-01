

“مساعد جوجل” يجيب عن استفسارات حول الصحة النفسية من قبل خبراء معتمدين “مساعد جوجل” يجيب عن استفسارات حول الصحة النفسية من قبل خبراء معتمدين

مع تزايد عمليات البحث والاستفسار عن الراحة النفسية والعاطفية والفكرية على “مساعد جوجل” و”بحث جوجل” خلال العام الماضي، تمت صياغة آليات تفاعلية بالتعاون مع خبراء معتمدين في المجال لكي يتمكّن “مساعد جوجل” من الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالراحة النفسية والعاطفية.



وبادرت جوجل في إطلاق هذه الميزة الجديدة استجابةً للبيانات الأخيرة من “مؤشرات جوجل” حول تزايد الاهتمام بالراحة النفسية والعاطفية على مستوى المنطقة.



تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون جوجل مع Safe Space، إحدى المؤسسات المتخصصة في الصحة النفسية في الإمارات، والتي عملت مع فريق من الخبراء من أجل إعداد سلسلة طرق وأساليب لتعزيز الراحة النفسي، والتي سيستند إليها “مساعد جوجل” للإجابة عن أسئلة ذات صلة. بهذه الطريقة، سيحصل المتحدثون باللغة العربية الآن على إجابات موثوق بها عندما يقولون لمساعد جوجل بأنهم يشعرون بالحزن أو الوحدة أو الإرهاق أو الخوف أو الغضب. وتتمحور العديد من هذه الردود حول تشجيع المستخدم على طلب استشارة خبير إذا كانوا يشعرون بالقلق أو الخوف.

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في هذا الإطار، قال نجيب جرار، رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جوجل: “إنّ المساعدة في إيصال المعلومات إلى الأشخاص الأشد حاجةً إليها تأتي في صلب أهدافنا في جوجل. ومن شأن التعاون مع مؤسسة Safe Space أن يزوّد ملايين الأفراد الذين يستخدمون “مساعد جوجل” باللغة العربية كل يوم بنصائح تمت مراجعتها من قبل الخبراء حول الراحة النفسية والعاطفية. وجميعنا في جوجل نقدّر كلاً من لجأ إلى الإنترنت خلال العام الماضي لمعرفة المزيد حول كيفية تحسين الراحة النفسية، ونأمل أن يساهم “مساعد جوجل” في إفادتهم”.وبدورها، قالت داني حكيم إحدى مؤسسي Safe Space:” نظراً الى العدد المهول من الناس الذين يحاولون التأقلم مع فترات صعبة في حياتهم، انا سعيدة بمحاولة جوجل ان تكون جزء من الحل من خلال توفيرهم بمعلومات وبأساليب لتعزيز الراحة النفسية من خلال خدمة مساعد جوجل. هذه المبادرة سوف تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى الوعي عن الراحة النفسية في المنطقة. الكثير مننا لا زالوا يرون صعوبة في الخوض في هذه المواضيع، والآن هناك مساحة آمنة لسأل أسئلتهم”.وعلّقت رولى نجم، المسؤولة عن شخصية “مساعد جوجل” في اللغة العربية، على الأمر قائلةً: “تم تصميم “مساعد جوجل” لمساعدة المتحدثين باللغة العربية حول العالم وإسعادهم. ولا تقتصر الأوامر التي يتلقاها “مساعد جوجل” على ضبط منبّه أو تشغيل الموسيقى أو سماع نكتة، بل يميل العديد من المتحدثين باللغة العربية إلى مشاركة مشاعرهم بالحزن والخوف والوحدة مع المساعد، لذلك نأمل أن تعود هذه الإجابات التي تمت صياغتها مع فريق من الخبراء المعتمدين بالفائدة والراحة على كل من يستخدم “مساعد جوجل”.يذكر أنه بإمكان “مساعد جوجل” فهم جميع اللهجات العربية والرد باللغة العربية الفصحى الحديثة. وتستند خدمة “مساعد جوجل” إلى أحدث تقنيات “تعلّم الآلة” من جوجل لمساعدة ملايين المستخدمين حول العالم في تنظيم مهامهم اليومية باستخدام هواتفهم الجوّالة.