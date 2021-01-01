أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل، إصدار تحديث لنظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد لحل المشكلة التي سببت توقف تطبيق البريد الإلكتروني "جي ميل" وغيره من التطبيقات على بعض الأجهزة يوم الاثنين الماضي.
وأشارت إلى أن المشكلة نجمت عن خلل في إصدار سابق من ملف أندرويد سيستم ويبفيو الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.
وقالت الشركة الأمريكية، إنه لحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لتحديث كل من أندرويد سيستم ويبفيو وجوجل كروم.
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التعليقات على «جوجل» تحل مشكلة «Gmail» وتطبيقات أندرويد
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