شركة إعلام أسترالية تتعرض لهجوم إلكتروني

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شركة إعلام أسترالية تتعرض لهجوم إلكتروني

ذكرت ناين إنترتينمنت، أكبر شركة إعلام مملوكة محليا بأستراليا، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني عرقل البث التلفزيوني المباشر اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن الهجوم منعها من إمكانية بث برنامجها "ويك إند توداي" اليوم الأحد في أستراليا، بحسب مانقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت فانيسا مورلي المسؤولة بالشركة في مذكرة للعاملين: "تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة من أجل استعادة تشغيل أنظمتنا بشكل كامل.

ومازالت أقسام النشر والإذاعة مستمرة في العمل".

ودعت الشركة التي تمتلك محطات إذاعية وصحف بينها ذا أوسترالين فاينانشا ريفيو وذا سيدني مورنينج هارالد وذا إيدج، كافة الموظفين إلى العمل من المنزل حتى إشعار آخر.

المصدر: الدستور

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