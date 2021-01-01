سامسونغ تحدث نقلة في عالم الإلكترونيات بذواكر وصول عشوائي غير مسبوقة!

كشفت شركة سامسونغ عن جيلها الأحدث من ذواكر الوصول العشوائي DDR5 الذي يتوقع أن يفتح آفاقا واسعة في عالم الحواسب المتطورة.
وأكثر ما يميز الذواكر الجديدة هو سعتها التي تصل إلى 512 غيغابايت، أي أن كل شريحة منها ستوفر إمكانيات هائلة لمعالجة البيانات في الحواسب دون أن تشغل مساحات كبيرة كما هو الحال مع ذواكر الوصول العشوائي الحالية.
وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن ذواكر DDR5 الجديدة التي طوروها تعتمد تقنيات High-K Metal Gate التي تستخدم فيها نواقل معدنية بدلا من السيليكون ما يؤمن سرعات عالية في نقل البيانات.
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