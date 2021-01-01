أزمة قناة السويس تتسبب في تأخر شحن أجهزة الألعاب PlayStation 5 عالميا

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أزمة قناة السويس تتسبب في تأخر شحن أجهزة الألعاب PlayStation 5 عالميا

توقعت تقارير أن تتأخر شحنات جهاز الألعاب الأحدث من سوني، “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5، إلى معظم دول العالم بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقالت التقارير أن جنوح سفينة إيفر جيفن Ever Given، والذي أدى إلى إغلاق قناة السويس منذ 23 مارس الجاري، سيؤثر على موعد شحنات جهاز بلاي ستيشن 5 (PlayStation 5) في موعدها، خاصة مع الاعتماد على الشحن البحري.

وتم شحن نسبة ضئيلة للغاية من أجهزة الألعاب “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 باستخدام الشحن الجوي، الأمر الذي لا يكفي لتلبية الطلب على الجهاز، والذي تم تقليل كميات تصنيعه بالفعل بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية.

وتعتمد سفن الشحن القادمة من موانيء قارة آسيا على قناة السويس في الوصول إلى أوروبا، بينما لا تزال أزمة السفنية الجانحة في القناة مستمرة حتى الآن.

المصدر: مشبك

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