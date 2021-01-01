لتسهيل عملية البحث.. ميزة خارقة من متصفح Firefox فايرفوكس

يعد متصفح Firefox فايرفوكس من أفضل المتصفحات ومحركات البحث، حيث يتميز بعدد من الخصائص المهمة مثل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وكذلك السيطرة على الثغرات الأمنية التى تعمل على اختراق المستخدمين.
وبحسب موقع Gizmochina فإن متصفح Firefox فايرفوكس أطلق ميزة خارقة لمستخدميه مع أحدث إصدار له وهو تحديث 87 ، وهى ميزة Smart Block ، حيث تعمل على إصلاح إصلاح صفحات الويب التي تم تقييدها بواسطة إجراءات حماية التتبع الخاصة بالمتصفح، وذلك لتسهيل عملية البحث.
وتعتبر الميزة مخرجا مهما للمستخدمين عند إجراء عملية البحث حيث يعمل التقييد الكبير الخاص بمهاجمة الروابط الضارة والسيطرةة على الثغرات إلى حجب الكثير من المواقع ولروابط التى لا تكون ضارة فعلا مما يسبب مشكلة كبيرة للمستخدمين الأمر الذى يعيق استخدامه بشكل سلس .
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