

لتسهيل عملية البحث.. ميزة خارقة من متصفح Firefox فايرفوكس لتسهيل عملية البحث.. ميزة خارقة من متصفح Firefox فايرفوكس

يعد متصفح Firefox فايرفوكس من أفضل المتصفحات ومحركات البحث، حيث يتميز بعدد من الخصائص المهمة مثل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وكذلك السيطرة على الثغرات الأمنية التى تعمل على اختراق المستخدمين.



وبحسب موقع Gizmochina فإن متصفح Firefox فايرفوكس أطلق ميزة خارقة لمستخدميه مع أحدث إصدار له وهو تحديث 87 ، وهى ميزة Smart Block ، حيث تعمل على إصلاح إصلاح صفحات الويب التي تم تقييدها بواسطة إجراءات حماية التتبع الخاصة بالمتصفح، وذلك لتسهيل عملية البحث.



وتعتبر الميزة مخرجا مهما للمستخدمين عند إجراء عملية البحث حيث يعمل التقييد الكبير الخاص بمهاجمة الروابط الضارة والسيطرةة على الثغرات إلى حجب الكثير من المواقع ولروابط التى لا تكون ضارة فعلا مما يسبب مشكلة كبيرة للمستخدمين الأمر الذى يعيق استخدامه بشكل سلس .

قد يعجبك أيضا...

ومن خلال توفير ميزة Smart Block يوفر المتصفح نصوصًا مثل البرامج الأصلية لضمان عمل موقع الويب بشكل صحيح، حيث يساعد هذا في عدم تقييد المواقع التي تعتمد على النصوص الأصلية للتحميل دون اعتراضها.كما تساعد ميزة Smart Block على عدم تحميل أي محتوى تابع لجهة خارجية من أجهزة التتبع ، لذا فإن فرص تتبعك غير ممكنة، وتأكد فايرفوكس من أن هذه الوظائف الاحتياطية لا تحتوي على أي كود يدعم وظيفة التتبع.وكان فايرفوكس قد أضاف واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان لمستخدميه وهى Network Partitioning أو تقسيم الشبكة، لمكافحة التتبع وتجميع البيانات الشخصية من شركات الإعلانات أو حتى من المخترقين،بحيث يتم إتاحة الفرصة له بحجبها عن باقى المواقع الأخرى، حتىى لا تستطيع تتبعه.