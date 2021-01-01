

أبرزها الوجه الضاحك الباكى.. تويتر يجلب إيموجى فيسبوك قريبا أبرزها الوجه الضاحك الباكى.. تويتر يجلب إيموجى فيسبوك قريبا

كشفت تقارير أن موقع تويتر Twitter يقوم باختبار عد من الرموز التعبيرية Emoji الإيموجى والتى تشبه تلك الرموز على فيسبوك، بالإضافة إلى رموز رد الفعل الأخرى بدلا رمزمن القلب الوحيد الموجود على التغريدات، ومن أبرزها الوجه الضاحك الباكى.



وبحسب موقع digital information world فإن تويتر اقترب من تطوير عدد من الرموز التعبيرية الشبيهة على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى عدد آخر من الخيارات المتنوعة والتى تتناسب مع طبيعة موقع تويتر.



ويجرى موقع تويتر عدد من استطلاعات الرأي لعدد من مستخدميه لأخذ رأيهم والوصول لأفضل رموز تعبيرية أو إيموجى، حيث هناك مجموعة واحدة من الرموز التعبيرية تحت الاختياربما في ذلك الوجه الضاحك بالدموع والقلب والوجه الحزين والوجه المفكر.

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كما يختبر الموقع عدد آخر من الإيموجى مثل رمزا ناريًا أو وجهًا مصدومًا أو عناقًا ، للتعبير عن عدد من المشاعر المختلفة، بالإضافة إلى ميزة السهم الأحمر لأسفل أو السهم الأخضر لأعلى للتصويت والموجود على موقع Reddit الذى يعتبر من أكثر المواقع استخداما فى الولايات المتحدة .وكانت تقارير قد كشفت أن موقع تويتر فى طريقه لتطبيق ميزة undo tweet أو "التراجع عن التغريدات" مقابل الدفع ، ستمكن المستخدمين من التراجع عن التغريدات الخاصة بهم ومنع إرسالها من الأساس، ولكن مقابل رسوم اشتراك مدفوعة الأجر للحصول عليها.