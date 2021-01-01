كشفت تقارير أن موقع تويتر Twitter يقوم باختبار عد من الرموز التعبيرية Emoji الإيموجى والتى تشبه تلك الرموز على فيسبوك، بالإضافة إلى رموز رد الفعل الأخرى بدلا رمزمن القلب الوحيد الموجود على التغريدات، ومن أبرزها الوجه الضاحك الباكى.
وبحسب موقع digital information world فإن تويتر اقترب من تطوير عدد من الرموز التعبيرية الشبيهة على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى عدد آخر من الخيارات المتنوعة والتى تتناسب مع طبيعة موقع تويتر.
ويجرى موقع تويتر عدد من استطلاعات الرأي لعدد من مستخدميه لأخذ رأيهم والوصول لأفضل رموز تعبيرية أو إيموجى، حيث هناك مجموعة واحدة من الرموز التعبيرية تحت الاختياربما في ذلك الوجه الضاحك بالدموع والقلب والوجه الحزين والوجه المفكر.
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التعليقات على أبرزها الوجه الضاحك الباكى.. تويتر يجلب إيموجى فيسبوك قريبا
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