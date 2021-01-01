"تويتر" يسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافسه "فيسبوك"

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صورة الخبر: "تويتر" يسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافسه "فيسبوك"
"تويتر" يسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافسه "فيسبوك"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافسه الأشهر "فيسبوك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر"دشن استطلاعا للرأي حول إضافة ردود أفعال الرموز التعبيرية على غرار تلك المستخدمة في "فيسبوك".

ويأمل "تويتر" أن تضيف ردود أفعال الرموز التعبيرية، بدلا من ومز "قلب" الإعجاب التقليدي.

وقال المتحدث الرسمي لاستطلاع تويتر الجديد: "نسعى حاليا لاستكشاف طرق إضافية للناس، للتعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري على موقعنا".

ومن المتوقع أن يضيف "تويتر" ردود أفعال رموز تعبيرية لوجه "مندهش" أو "ضاحك" أو "غاضب" أو "عدم الإعجاب"، بالإضافة إلى "قلب الإعجاب" التقليدي.

المصدر: سبوتنيك

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