كوالكوم تطور "قاتلة Nintendo Switch"!

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › كوالكوم تطور "قاتلة Nintendo Switch"!

صورة الخبر: كوالكوم تطور "قاتلة Nintendo Switch"!
كوالكوم تطور "قاتلة Nintendo Switch"!

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة كوالكوم تعمل على تطوير منصات ألعاب محمولة صغيرة ستنافس منصات Nintendo Switch الشهيرة.

وتبعا لموقع androidpolice فإن المنصة الجديدة ستحتوي على معالجات عالية الأداء من تطوير كوالكوم نفسها، وستكون قادرة على الأغلب على الاتصال مع شبكات 5G لتؤمن لمحبي ألعاب الفيديو سرعات كبيرة في تحميل البيانات.

ورغم أن الصورة غير واضحة تماما حول تصميم هذه المنصة لكن التسريبات تشير إلى أنها ستأتي بنموذجين على الأقل، نموذج سيكون على هيئة حاسب لوحي صغير مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ونموذج فيه شاشة بمقاس 6.6 بوصة، وحواف الجهازين ستحوي خطوطا ومفاصل خاصة لتثبيت قبضات مجهزة بأزرار متنوعة للتحكم بالألعاب تشبه تلك الموجودة في منصات Nintendo الحالية.

ومن المفترض أن تكون هذه الأجهزة قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الشاشات وأجهزة التلفاز الذكية لعرض الألعاب عليها بصور كبيرة، فضلا عن أنها ستعمل بنظام "أندرويد-12" على الأغلب، وستضم بطاريات بسعة 6000 ميلي أمبير.

ويتوقع أن تطرح هذه المنصات في الأسواق العام القادم بأسعار قد تبدأ من 300 دولار تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كوالكوم تطور "قاتلة Nintendo Switch"!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96575

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager