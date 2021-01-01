

دروس التسويق الإلكتروني المستفادة من الوباء دروس التسويق الإلكتروني المستفادة من الوباء

أعطت الجائحة رواد الأعمال العديد من الدروس حتى يتمكنوا من البقاء في السوق، أحد أهم هذه الدروس هو التسويق الرقمي الذي يمكن إنقاذ عملك أو القضاء عليه تماماً، تعتبرشركات ناشئة بلا حدود واحدة من أولى الشركات التي تنبأت بذلك بشكل مباشر، وغير مباشر من خلال الشركات الناشئة التي تحتويها شبكتها، مما ألهمهم بإطلاق فعالية ( افتراضية وغير افتراضية) بعنوان Marketing Reloaded، في ٩ أبريل القادم.



قالت فالنتينا بريمو، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركات ناشئة بلا حدود، وهي مؤسسة تعمل على ربط رواد الأعمال المهاجرين ببعضهم في حديث مع واية:”إذا نظرنا إلى العلامات التجارية التي نجحت في اجتياز فترة الإغلاق في كورونا، نجد أنها العلامات التي كانت تخاطب مشاعر الناس، أثناء وجودهم في وضع الإغلاق. تبنت هذه العلامات عملية بناء المجتمع وقدمت قيمة حتى لو لم يؤد ذلك إلى الشراء على الفور”، ومثال على ذلك حملة Nike “العب بالداخل، العب من أجل العالم” التي تبنت القيم الأساسية، ليس فقط في بناء المجتمع عندما يشعر الناس بالعزلة، ولكن أيضا ببث رسالة ملهمة، وفي تناغم تام مع مهمة وهدف العلامة التجارية.



انطلاقا من روما ، أدارت بريمو شركات ناشئة بلا حدود خلال فترة الإغلاق، مما جعل الشركة واحدة من أولى الشركات التي توقفت عن الذعر وبدأت العمل خلال هذه الأزمة. تقول بريمو: “لقد تواصلنا مع رواد الأعمال في شبكتنا وسألنا كيف يمكننا دعمهم”. “لقد اقترحوا على الفور دروسا حية، لذلك دون تفكير، انغمسنا في جلسات الحجر الصحي، وعقدنا سلسلة المقابلات الحية يوميا طوال شهر رمضان”.

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هذه ليست سوى نقطة في بحر. تحمل شركات ناشئة بلا حدود العديد من قصص النجاح والفشل في التسويق الرقمي من جميع أنحاء العالم.يمكنك الحصول على التذاكر الخاصة بك هنا ، ولا تتردد في استخدام الرمز الترويجي الخاص بنا لتحصل على خصم ٥٠٪ : SWBxWAYA