كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن طرحت تحديثا استثنائيا لنظام تشغيلها الأشهر في العالم "ويندوز 10".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" أن تحديث "ويندوز 10" يتضمن أيقونات مستكشف ملفات جديد كليا.
وسيتضمن التحديث أيضا مجموعة رموز جديدة لتطبيقات "أوفيس" الشهيرة، سواء على النسخة المكتبية أو السحابية، بالإضافة إلى أيقونات ملفات أخرى مثل سطح المكتب والمستندات والتنزيلات والصور.
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التعليقات على أيقونات جديدة... "مايكروسوفت" تطرح تحديثا استثنائيا لـ"ويندوز 10"
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