

أيقونات جديدة... "مايكروسوفت" تطرح تحديثا استثنائيا لـ"ويندوز 10" أيقونات جديدة... "مايكروسوفت" تطرح تحديثا استثنائيا لـ"ويندوز 10"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن طرحت تحديثا استثنائيا لنظام تشغيلها الأشهر في العالم "ويندوز 10".



وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" أن تحديث "ويندوز 10" يتضمن أيقونات مستكشف ملفات جديد كليا.



وسيتضمن التحديث أيضا مجموعة رموز جديدة لتطبيقات "أوفيس" الشهيرة، سواء على النسخة المكتبية أو السحابية، بالإضافة إلى أيقونات ملفات أخرى مثل سطح المكتب والمستندات والتنزيلات والصور.

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كما سيتضمن تحديث "ويندوز 10" تسهيل تمييز المجلدات، وتحديث أيقونات سلة المحذوفات والأقراص المحلية، ليصبحا في اتجاه واحد.