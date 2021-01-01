كشفت شركة جارينا فري فاير عن شراكتها مع النجم المصري محمد رمضان، ليكون أحدث سفير لعلامتها التجارية في العالم. لتجمع الشراكة الجديدة بين واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة مع أحد أكثر النجوم تأثيراً في مصر والعالم العربي.
وسيصبح الفنان محمد رمضان أول نجم عربي على الإطلاق يشارك في تجربة كهذه داخل لعبة فري فاير لتكون له شخصيته الخاصة في منافسة لعبة الباتل رويال الشهيرة. ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في سجل الشركة العالمية ضمن استراتيجيتها للتواصل مع الشباب في العالم العربي وتصميم اللعبة وعناصرها بشكل يتناسب معهم.
وسيتمكن اللاعبين ومحبي النجم العربي محمد رمضان من اللعب بشخصية الفنان المصري الذي اكتسب شهرة على نطاق واسع بسبب مسيرته التمثيلية الهامة في العديد من الأفلام والمسلسلات العربية مثل “الأسطورة”، “البرنس” “ابن حلال” و”نسر الصعيد”.
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التعليقات على لعبة Garena Free Fire العالمية تختار محمد رمضان للظهور في اللعبة
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