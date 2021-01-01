

عطل فني يصيب فيسبوك ماسنجر وواتسآب وإنستغرام عطل فني يصيب فيسبوك ماسنجر وواتسآب وإنستغرام

تعرضت تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" للمراسلة وكذلك تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مساء اليوم الجمعة، لعطل شكا منه العديد من المستخدمين حول العالم.



وبحسب موقع "أندرويد بوليس"، تعرضت التطبيقات الثلاثة لعطل واسع النطاق، ورغم ذلك يبدو أن موقع "فيسبوك" نفسه لا يزال يعمل.



ويبين موقع "داون ديتيكتور" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، وجود أعطال في الخدمة الخاصة بتطبيقات "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام".

كما شكا بعض المتضررين من انقطاع الخدمة، من ظهور تنبيهات خطأ أمامهم على تطبيق "فيسبوك ماسنجر" عندما فتحوا التطبيق، ولم يتمكنوا من إرسال الرسائل أو استقبالها.

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يشار إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "فيسبوك ماسنجر"، عانوا مساء الخميس 25 فبراير/شباط، من تعطل في عدد من خدمات التطبيق.وأشار موقع "داون ديتكتور" إلى أن "فيسبوك ماسنجر" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.وتعرضت شركة "فيسبوك" لعدد صغير من الانقطاعات الكبيرة في السنوات الأخيرة، نظرا لأن التطبيقات الثلاثة "واتسآب" و"ماسنجر" و"إنستغرام" أصبحت أكثر تشابكا مع بعضها البعض.