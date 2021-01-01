تعرضت تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" للمراسلة وكذلك تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مساء اليوم الجمعة، لعطل شكا منه العديد من المستخدمين حول العالم.
وبحسب موقع "أندرويد بوليس"، تعرضت التطبيقات الثلاثة لعطل واسع النطاق، ورغم ذلك يبدو أن موقع "فيسبوك" نفسه لا يزال يعمل.
ويبين موقع "داون ديتيكتور" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، وجود أعطال في الخدمة الخاصة بتطبيقات "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام".
كما شكا بعض المتضررين من انقطاع الخدمة، من ظهور تنبيهات خطأ أمامهم على تطبيق "فيسبوك ماسنجر" عندما فتحوا التطبيق، ولم يتمكنوا من إرسال الرسائل أو استقبالها.
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التعليقات على عطل فني يصيب فيسبوك ماسنجر وواتسآب وإنستغرام
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