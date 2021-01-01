إنستغرام تزف بشرى للأطفال

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إنستغرام تزف بشرى للأطفال

لا تسمح سياسة تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستغرام" للأطفال أقل من 13 سنة من استخدام المنصة.

لكن آدم موسيري، رئيس المنصة التابعة لفيسبوك، أعلن أن إصدارًا جديدا من تطبيق مشاركة الصور الشهير للأطفال دون سن 13 عاما قيد التطوير.

وقال موسيري، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية" إن الشركة تعرف أن الكثير من الأطفال يرغبون في استخدام إنستغرام، لكن لا توجد خطة مفصلة حتى الآن".

واعتبر أن الحل سيكون عبر إنشاء نسخة من "إنستغرام" للأطفال يتمتع الآباء بالشفافية أو السيطرة عليها.

من جانبه، قال جو أوزبورن، المتحدث باسم فيسبوك: "نحن نعمل على إنشاء منتجات إضافية – كما فعلنا مع Messenger Kids – مناسبة للأطفال ويديرها الآباء".

وكانت فيسبوك أطلقت إصدارًا خالٍ من الإعلانات من منصتها للدردشة عبر Messenger Kids في عام 2017، وهو مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما.

وتابع أوزبورن: "نستكشف جلب تجربة يتحكم فيها الوالدان إلى إنستغرام لمساعدة الأطفال على مواكبة الأصدقاء واكتشاف هوايات واهتمامات جديدة وغير ذلك".

المصدر: سبوتنيك

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