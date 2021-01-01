

“مبادلة” و”أبو ظبي كاتاليست” يقودان استثمارا بقيمة ١٥٠ مليون دولار في “تليجرام” “مبادلة” و”أبو ظبي كاتاليست” يقودان استثمارا بقيمة ١٥٠ مليون دولار في “تليجرام”

قادت شركة “مبادلة” للاستثمار في أبو ظبي، تمويلًا يقدر ب ٧٥ مليون دولار على هيئة سندات قابلة للتحويل مدتها ٥ سنوات، قبل الاكتتاب العام لمنصة التواصل الاجتماعي “تليجرام”، بالإضافة إلى استثمار آخر يقدر ب ٧٥ مليون دولار من جانب Abu-Dhabi Catalyst Partners.



تهدف الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين إلى خلق المزيد من فرص التعاون الجديدة، وبالتالي تعزيز النظام البيئي في أبو ظبي؛ بما يفيد الشركات المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا.



تم إطلاق منصة تيليجرام في عام ٢٠١٣ من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، كتطبيق آمن للمراسلة والتواصل الاجتماعي، ويقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت واحدة من أكثر عشرة تطبيقات تحميلًا في العالم، مع أكثر من ٥٠٠ مليون مستخدم نشط شهريًا.

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قامت شركة “مبادلة” الاستثمارية بتوفير قدر كبير من التمويل للشركات التي تستهدف التكنولوجيا الرقمية عبر المناطق الجغرافية المختلفة مثل: Waymo و AliExpress و منصة Jio، وذلك منذ العام الماضي.من جانبه قال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج “مبادلة” للاستثمار في روسيا والدول المستقلة: “نعتقد أن منصة “تليجرام” في طريقها لتكون شركة تقنية عالمية رائدة، حيث تمثل استثمارا هاما وواعدا للغاية بالنسبة لنا”، ثم أضاف قائلًا: ” إن استثمارنا في “تليجرام” سوف يؤسس لشراكة استراتيجية، تدعم زيادة تعزيز النظام البيئي التكنولوجي في أبو ظبي، بالإضافة إلى تقديم مستويات جديدة من المهارات والمواهب التقنية”.