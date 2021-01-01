قادت شركة “مبادلة” للاستثمار في أبو ظبي، تمويلًا يقدر ب ٧٥ مليون دولار على هيئة سندات قابلة للتحويل مدتها ٥ سنوات، قبل الاكتتاب العام لمنصة التواصل الاجتماعي “تليجرام”، بالإضافة إلى استثمار آخر يقدر ب ٧٥ مليون دولار من جانب Abu-Dhabi Catalyst Partners.
تهدف الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين إلى خلق المزيد من فرص التعاون الجديدة، وبالتالي تعزيز النظام البيئي في أبو ظبي؛ بما يفيد الشركات المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا.
تم إطلاق منصة تيليجرام في عام ٢٠١٣ من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، كتطبيق آمن للمراسلة والتواصل الاجتماعي، ويقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت واحدة من أكثر عشرة تطبيقات تحميلًا في العالم، مع أكثر من ٥٠٠ مليون مستخدم نشط شهريًا.
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التعليقات على “مبادلة” و”أبو ظبي كاتاليست” يقودان استثمارا بقيمة ١٥٠ مليون دولار في “تليجرام”
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